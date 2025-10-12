Son Mühür- Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Gül Tut, sahne adıyla Güllü, 27 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Güllü’nün ani ölümü sonrası soruşturma başlatıldı. Sanatçının çocukları, medyada yer alan haberler nedeniyle acılarını tam olarak yaşayamadıklarını belirtti.

“O ne lan” tepkisi yanlış yorumlandı

Güllü’nün kameralara yansıyan ve uzun süre merak konusu olan “O ne lan” ifadesiyle ilgili açıklama kızı Tuğyan Ülkem’den geldi. Ülkem, “O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu. Annem sadece eğlenceliydi. Dans ediyorduk, bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum, döndüğümde annemi göremedim” dedi.

Ölümünden önceki anlar kameraya yansıdı

Güllü’nün ölümünden yaklaşık bir saat önce evde çekilen salon görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Güllü’nün şarkı söylediği, kızı Tuğyan’ın ve arkadaşı Sultan’ın ise dans ettiği görülüyor. Salonda bulunan sehpa üzerindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Çocuklarından açıklamalar

Sanatçının çocukları, medyada çıkan iddialara Sabah gazetesinde yanıt verdi. Tuğyan Ülkem, “O gece evde yalnızca annem, ben ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol aldı, biz alkol ya da uyuşturucu kullanmadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annem çok neşeliydi” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya tepkisi ve yanlış anlamalar

Tuğyan, sosyal medyada yayılan görüntüler ve iddialara tepki gösterdi. Yapay zekâ ile üretilmiş sahte videoların kendilerini hedef aldığını belirten Ülkem, “Gerçekler savcılık incelemesiyle ortaya çıkacak. En çok üzen şey, annemizin acısını dahi yaşayamamamız oldu. Sosyal medya adeta bir linç alanına dönüştü” dedi.

Evdeki olay anı

Güllü’nün oğlu Yağız Gülter, “Gizli geçit” iddialarını yalanlayarak, olay anında ablasının dışarı çıktığını ve anahtarı unutması nedeniyle kapının açılamadığını söyledi. Gülter, evin şifresinin bilinmemesi üzerine komşu aracılığıyla terasa çıkıp mutfak camını kırdığını belirtti ve “Her şey kayıt altında” dedi.

Evdeki kamera sisteminin, Güllü’nün torununu izleyebilmesi için hediye edildiğini açıklayan avukat Rahmi Çelik, “Rahmetli bu sistemi çok sevmişti” ifadelerini kullandı.

Ev içi iletişimde yanlış anlamalar

Tuğyan Ülkem, olay gecesi annesine attığı “Sesi kıs” mesajının da sosyal medyada yanlış yorumlandığını söyledi. Ülkem, “Bu mesaj ev içi iletişim tarzımızın bir parçasıydı. Sürekli mesajlaşır, hatta video gönderirdik. O gün özel bir durum yoktu” dedi.