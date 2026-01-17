Son Mühür- Döviz kurlarındaki dalgalanma, küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak benzinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Benzin fiyatına indirim uygulandı

Dün litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam gelen benzinde, yeni bir fiyat düzenlemesiyle bu kez indirim kararı alındı. Gece saatlerinden itibaren benzinin litre fiyatında 95 kuruşluk düşüş pompaya yansıdı.

Küresel gelişmeler fiyatları etkiliyor

Son dönemde İran’da yaşanan protestolar ve ABD’den gelen müdahaleye yönelik açıklamalar, ham petrol piyasasında hareketliliğe yol açmıştı. Bu gelişmeler, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının kısa aralıklarla değişmesine neden oluyor.

Motorin ve LPG’de değişiklik yok

Yapılan son düzenleme yalnızca benzini kapsadı. Motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,86 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,83 TL

Motorin: 54,69 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 55,94 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,20 TL

LPG: 29,09 TL