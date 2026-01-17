Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Cumartesi günü için yurt genelinde beklenen hava koşullarını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın’da kuvvetli kar yağışı riski bulunuyor. Bu iller için sarı kodlu uyarı verilirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM’dan İstanbul’a kar uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların düşüşe geçeceği ve cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra kar yağışının başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Genel hava durumu ve bölgesel tahminler

Meteoroloji’nin son raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Kırklareli’nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da buzlanma ve don riski bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde tipi ve çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane, Artvin ve Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, olası ulaşım aksaklıkları, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara ve Kuzey Ege’de ise kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle deniz ve kara ulaşımında olumsuzluklar yaşanabilir.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma tehlikesi

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Aynı bölgelerde sis ve pus etkili olacak. Yüksek rakımlı eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bölge bölge hava tahmini

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur. Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Bursa 6°C, İstanbul 6°C, Kırklareli 4°C.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli. İzmir 11°C, Muğla 12°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu. Osmaniye ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur, Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili olacak. Adana 4-14°C, Antalya 8-18°C.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağışlar kuvvetli olacak. Ankara 0°C, Kayseri 0°C, Konya 2°C.

Karadeniz: Batı Karadeniz’de aralıklı kar yağışı, iç kesimlerde buzlanma riski var. Sinop ve Bartın çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise kar ve karla karışık yağış, kıyı bölgelerde kuvvetli olacak. Rize 6°C, Trabzon 5°C.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı kar yağışı, buzlanma ve don riski mevcut. Erzurum -3°C, Kars -6°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerde buzlanma ve don riski var. Batman 7°C, Diyarbakır 5°C.