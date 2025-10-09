Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yürütülen Hamas-İsrail görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin sürece katkı sağladığını belirten Erdoğan, “Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD, Katar ve Mısır’a teşekkür

Erdoğan, ateşkes kararının sağlanmasında uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile Katar ve Mısır yönetimlerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı açıklamasında, “İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye süreci yakından takip edecek

Türkiye’nin barış sürecine yönelik aktif tutumunun süreceğini vurgulayan Erdoğan, ateşkesin tam anlamıyla uygulanmasının takipçisi olacaklarını belirtti. “Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Bağımsız Filistin Devleti kurulana dek mücadele sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı barışın ancak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını vurguladı. “Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.” sözleriyle Türkiye’nin kararlılığını yineledi.

“Filistinli kardeşlerimizin yanındayız”

Erdoğan mesajının sonunda, savaşın en ağır bedelini ödeyen Filistin halkına destek mesajı gönderdi. “Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin”

Cumhurbaşkanı, paylaşımını dua mesajıyla tamamladı: “Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.”