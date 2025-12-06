Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında İzmir’de yerel yönetimler arasında bir ilki gerçekleştirerek Atık Bank Projesi’ni hayata geçirdi. Çamdibi’nde hizmete sunulan bu yeni model, vatandaşları aktif geri dönüşüme teşvik ederek döngüsel ekonomi hedefine güçlü bir adım atılmasını sağlıyor. Projenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim krizine dikkat çekerek geri dönüşümün artık bir üretim biçimi ve zorunluluk olduğunu vurguladı.

Açılışta geri dönüşüm coşkusu ve ilk hediyeler

Bornova Belediyesi, Atık Bank Projesi’nin açılışını Çamdibi Kapalı Pazaryeri önünde büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Geri dönüştürülebilir atıklarını getiren vatandaşlar, çevre dostu bu uygulamaya anında destek oldu. Belediye, atık getiren İzmirlilere teşekkür amacıyla sabun, temizlik ürünleri ve belediye tesislerinde üretilen organik gübre hediye etti. İlk teşvik edici hediyeleri, bizzat Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki vatandaşlara takdim etti.

Başkan Eşki: "Küçük bir adım, büyük etki"

Açılış töreninde kürsüye çıkan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim değişikliğinin günlük yaşamı derinden etkileyen somut bir gerçeklik olduğunu belirterek projenin önemine dikkat çekti.

“Dışarıdan bakıldığında basit bir uygulama olarak görülebilir; ancak dünya artık imkânlarının sonuna gelmiş durumda. Eskiden bu mevsimde paltosuz dışarı çıkamazdık; bugün ise anormal sıcaklıklar yaşıyoruz. Bu durum tarımdan gıdaya kadar her şeyi olumsuz etkiliyor. Geri dönüşüm, bir üretim biçimidir; dönüştürdükçe daha az tüketime ihtiyaç duyarız. Evlerimizde karşılaşacağımız sorunları çözebilecek küçük ama çok büyük bir adımı hep birlikte atıyoruz. Geri dönüşüm artık hepimizin vazgeçilmezi olmalıdır.”

Başkan Eşki, bu vizyoner adıma katkı sağlayan belediye çalışanlarına ve işbirliği yapılan kurumlara teşekkürlerini iletti ve Bornova Belediyesi’nin sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirecek yeni projelerin yolda olduğu müjdesini verdi.

Atık bank modeli ile güçlenen döngüsel ekonomi vizyonu

İzmir Çiğli Rotary Kulübü Derneği ile imzalanan işbirliği protokolü sayesinde hayata geçirilen Atık Bank Projesi, temel olarak geri dönüştürülebilir atıkların etkin bir şekilde toplanmasını, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, halkın sürece aktif katılımını ve bölgesel döngüsel ekonominin güçlendirilmesini hedefliyor.

Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yontan, projenin “Bornova’nın çevre adına attığı vizyoner adımlardan biri” olduğunu ifade ederken; Rotary 2440. Bölge Guvernörü Adnan Sözeri ise projenin asıl sahibinin “çevre bilinciyle hareket eden vatandaşlar” olduğunu belirtti.

Gençler, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ediliyor

Bornova Belediyesi, çevre sorumluluğunu genç kuşaklarda davranışa dönüştürmek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarına gençlerin katılımını artırmayı amaçlayan bir protokol de imzaladı. AIESEC İzmir Şubesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, gençler; atık yönetimi, iklim uyumu ve iklim azaltım projeleri gibi kritik alanlarda aktif rol üstlenecek. Belediye, gençlerin çevresel bilinci artırma ve somut projeler geliştirme çabalarını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Bitkisel atık yağ toplamada yeni dönem protokolü

Çevresel işbirliği ağını genişleten Bornova Belediyesi, HBT Batı Geri Dönüşüm A.Ş. ile yaptığı protokolü de yenileyerek bitkisel atık yağ toplama çalışmalarını daha da güçlendirdi. Yenilenen protokol ile hanelerden, işletmelerden ve okullardan kaynaklanan kullanılmış bitkisel yağlar, kaynağında ayrı toplanarak çevreye herhangi bir zarar vermeden geri dönüştürülecek.