Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, Bakırçay Üniversitesi öğrencilerine yönelik Tire’de kapsamlı bir gezi programı gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden İzmir’e gelen üniversite öğrencilerinin hem birbirleriyle kaynaşmasını hem de kenti daha yakından tanımasını amaçladı.

Tire’nin tarihi ve kültürel dokusu yerinde tanıtıldı

Gezi kapsamında öğrenciler, ilçenin tarihi çarşısını, geleneksel el sanatları atölyelerini, özgün mimari yapıları ve bölgenin kültürel mirasını oluşturan birçok noktayı ziyaret etti. Tire Kent Müzesi başta olmak üzere ilçenin öne çıkan kültürel alanlarında detaylı incelemeler yapıldı.

Doğal güzellikler farkındalık yarattı

Kaplan Dağı eteklerinde yer alan mesire alanları ve çevredeki doğal güzellikler de programın önemli durakları arasında yer aldı. Öğrenciler, bölgenin doğasını yerinde gözlemleme fırsatı bulurken, doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

Sosyal uyumu güçlendiren bir etkinlik

Etkinlik, hem İzmir’e yeni gelen öğrencilerin kente daha hızlı uyum sağlamasına hem de Tire’nin zengin tarihsel ve doğal mirasının gençler tarafından tanınmasına katkı sundu. Program sonunda öğrenciler, gezinin kendileri için hem bilgilendirici hem de sosyal açıdan destekleyici bir deneyim olduğunu ifade etti.