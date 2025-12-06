Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimini ve yaklaşan yılbaşı coşkusunu kentin farklı bölgelerine taşıyarak İzmirlilere hareketli ve eğlenceli bir aktivite imkânı sunuyor. Bu kapsamda, Kültürpark ve Karşıyaka Bostanlı'da kurulan gerçek buz pistleri, tüm şehir sakinlerinin hizmetine açılıyor. Bu tesisler, kentteki kış atmosferini canlandıracak önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Kültürpark ve Bostanlı'da kayak keyfi başlıyor

Belediyenin hem kış sezonu aktiviteleri hem de Yeni Yıl Festivali çerçevesinde hayata geçirdiği bu projede, iki ana merkez belirlendi. Kültürpark içerisindeki alanda, toplamda 400 metrekarelik devasa bir buz pisti ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu tesis, 8 Aralık'ta açılacak ve sezon boyunca 15 Şubat tarihine kadar faaliyette kalacak.

Kentin diğer yakasında, Karşıyaka Bostanlı bölgesinde ise Yasemin Kafe'nin hemen yanında ayrı bir buz pisti kuruluyor. Bostanlı'daki bu tesis, 15 Aralık'ta hizmete girecek ve tıpkı Kültürpark'taki gibi 15 Şubat'a kadar kış sporları tutkunlarını ağırlayacak.

Güvenli deneyim ve hizmet detayları

Her iki lokasyonda da kullanılan pistler gerçek buzdan inşa edilerek, kayma deneyiminin kalitesi en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaretçiler, buz üzerinde daha güvenli ve keyifli zaman geçirebilmeleri için alanında uzman eğitmenler eşliğinde kayma imkânı bulacak. Bu sayede, ilk kez deneyecek olanlar dahi güvenle bu aktiviteye katılabilecek.

Özellikle yeni yıl dönemine yönelik olarak, etkinlik alanlarında özel müzik yayınları ve çeşitli sürpriz uygulamalarla kış atmosferi daha da güçlendirilecek ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatılması hedefleniyor.

Bilet ücretleri ve yaş grupları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmetten yararlanacak vatandaşlar için yaş gruplarına göre farklı ücret tarifeleri belirledi.

7 ile 26 yaş arasındaki genç yurttaşlar, bu eğlenceden 100 Türk Lirası karşılığında faydalanabilecek.

Yetişkin İzmirliler (26 yaş üstü) için ise hizmet bedeli 150 Türk Lirası olarak belirlendi.