Son Mühür - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi’nin uyguladığı sarı çizgi düzenlemesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Başdaş, uygulamanın esnafı mağdur ettiğini savunarak belediyeyi eleştirdi.

Başdaş, yaptığı açıklamada Konak Belediyesi’nin işgaliye kapsamında esnafa yüksek ücretler yüklediğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

“ Konak Belediyesi’nin sarı çizgi uygulaması tam bir zulme dönüştü. Hem işgaliye adı altında esnafa yüklü paralar dayatıyorlar. Hem de esnafın alın teriyle kazandığı kazanca göz dikiyorlar. Hizmet üretemeyen belediye yönetimi kendi bütçe açığını esnaftan kapatma derdine düşmüş durumda. Konak esnafı, sahipsiz değildir. Bu haksız, adaletsiz, uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğiz.”