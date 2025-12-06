Son Mühür / İzmir’de toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir düzenlemeye gidildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma nedeniyle Konak Tramvay Hattı’nda belirli bir durakta geçici değişiklik uygulanacak.

Tramvay işletmesi tarafından yapılan duyuruda, 6 Aralık Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 arasında Konak Tramvayı seferlerinin Alsancak Stadyum Durağı’nda durmayacağı bildirildi. Söz konusu uygulamanın İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Hangi durağı kullanmaları gerekecek?

Bu saatler arasında seyahat edecek yolcuların, Alsancak Gar Durağı’nı kullanmaları istendi. Yetkililer, geçici düzenleme konusunda vatandaşların anlayışına teşekkür ederek, ulaşımın kontrollü biçimde sürdürüleceğini ifade etti.

‘Anlayışınız için teşekkür ederiz’

“Sayın Yolcularımız, Konak Tramvayımız 6 Aralık Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, saat 15:00-18:00 saatleri arasında yapılan seferlerde Alsancak Stadyum Durağı'nda durmayacaktır. Yolcularımızın, ilgili duraktan Alsancak Gar Durağı'nı kullanmalarını rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”