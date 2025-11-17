Son Mühür- Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap çevresinde çatışma ihtimali doğurabilecek unsurların farklı bölgelere kaydırıldığı bildirildi. Metinde, “Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Fesih ve silah bırakma kararının geçmişi

PKK, örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından 5-7 Mayıs tarihlerindeki 12'nci kongrede fesih ve silah bırakma kararını duyurmuştu. Bu süreç kapsamında örgüt mensuplarından oluşan bir grup, 11 Temmuz’da Kandil yakınlarında silahlarını yakarak imha ettiklerini açıklamıştı.

Aynı süreçle bağlantılı olarak, 26 Ekim’de Türkiye sınırlarında bulunan bazı örgüt mensuplarının Irak Kürdistan Bölgesi'ne çekildiği belirtilmişti.

Zap’taki yeni çekilme adımı

Örgüt, bugün yayımladığı yeni açıklamada Zap kampında bulunan güçlerinin “uygun alanlara” yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, sınır hattında çatışma ihtimali doğuran bölgelerde “düzeltme yapıldığı” vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında, çatışma riski olan yerlerde düzenlemeye gideceğimizi belirtmiştik. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda Zap alanında önemli bir aşamaya ulaşıldı. 16 Kasım akşamı itibarıyla çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı sahalara çekilmiştir. Bu adım, Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne katkı sunmaktadır.”

“Barış sürecine katkı”

PKK açıklamasında, çekilme adımının “Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet edeceği” savunuldu. Son olarak, kamuoyuna “bilgilendirme” amacıyla duyuru yapıldığı ifade edildi.