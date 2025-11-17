Son Mühür - ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin ülkenin sorunlarını hangi partinin çözebileceğine dair görüşlerini ortaya koydu. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 2.015 kişiyle yapılan anket, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.
'Hiçbiri' diyenlerin oranı yüzde 36
Ankette katılımcıların en yüksek oranla verdiği yanıt %36 ile “Hiçbiri” olurken, bu sonuç seçmenlerin mevcut siyasi partilerden çözüm bekleme düzeyinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.
"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?"
Ankette, “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusuna verilen diğer yanıtlar ise şöyle oldu:
- Ak Parti : %23,2
- CHP: %19,6
- DEM Parti: %4,4
- MHP: %3,1
- İYİ Parti: %2,6
- Zafer Partisi: %1,8
- Yeniden Refah Partisi: %1,4
- Diğer: %2,2
- Fikrim yok/Cevap yok: %5,7
Veriler nasıl alındı?
Araştırma, NUTS-2 sistemine göre seçilen illerde 18 yaş üstü seçmenlerle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile yayımlandı.