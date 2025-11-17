Son Mühür - ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Kasım 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması, seçmenlerin ülkenin sorunlarını hangi partinin çözebileceğine dair görüşlerini ortaya koydu. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 2.015 kişiyle yapılan anket, dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkardı.

Ankette katılımcıların en yüksek oranla verdiği yanıt %36 ile “Hiçbiri” olurken, bu sonuç seçmenlerin mevcut siyasi partilerden çözüm bekleme düzeyinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

"Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?"