Cim-Bom'un play-off turundaki muhtemel rakipleri de netleşti. Galatasaray, Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek. Kura çekimi bugün saat 14.00'te UEFA tarafından gerçekleştirilecek ve sarı-kırmızılı taraftarlar rakiplerini öğrenecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi sırada bitirdi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Toplam 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamladı. Bu başarı, takımın play-off turuna kalması için yeterli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakipleri kim?

Lig aşamasını 20. sırada bitiren Galatasaray'ın muhtemel rakipleri İspanyol devi Atletico Madrid ve İtalyan temsilcisi Juventus olarak belirlendi. Kura çekiminin ardından Galatasaray bu iki takımdan biriyle karşılaşacak. İlk maç 17-18 Şubat'ta, rövanş ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı?

Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplam 42,5 milyon avro gelir elde etti. Katılım payı olarak 18,62 milyon avro alan Galatasaray, galibiyetlerden 6,3 milyon avro, beraberlikten 700 bin avro kazandı. Lig derecesinden 5,08 milyon avro, yayın havuzu değerlemesinden ortalama 8,41 milyon avro ve katsayı kaleminden 2,42 milyon avro payına düştü. Play-off turuna kalması da kasaya 1 milyon avro daha ekledi.

Galatasaray play-off'u geçerse ne kazanacak?

Cim-Bom, play-off turunu geçerek son 16'ya kalması halinde 11 milyon avro daha kazanacak. Çeyrek finale yükselmesi durumunda 12,5 milyon avro, yarı finale kalırsa 15 milyon avro ödül alacak. Finale çıkması halinde 18,5 milyon avro, şampiyon olursa ek olarak 6,5 milyon avro daha elde edecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak. Galatasaray, Atletico Madrid veya Juventus'tan birinin adını çekecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla kura çekimini bekliyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki serüveni zorlu bir rakiple devam edecek.

Kuralar bugün İsviçre'nin Nyon kentindeti UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekim saat 14:00'te başlayacak. Kura çekimi UEFA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.