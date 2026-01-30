UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunu yakından izleyen milyonlarca taraftar, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakiplerinin belli olacağı çekilişe odaklandı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye saatiyle 14.00’te başlarken, Avrupa Ligi kura çekimi ise 15.00’te yapılacak.

Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, 36 takımlı lig etabını 20. sırada bitirerek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların son 16 play-off turundaki olası rakipleri Atletico Madrid ile Juventus olarak öne çıkıyor. Lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City ise doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

Play-off potasında Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde play-off karşılaşmaları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Final mücadelesi ise 30 Mayıs’ta Budapeşte’de gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna play-off turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki olası rakipleri Nottingham Forest ile Viktoria Plzen olarak öne çıkıyor. Lig etabını ilk 8 içinde bitiren Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off hattında Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Dinamo Zagreb ve Brann yer aldı. Avrupa Ligi play-off karşılaşmaları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 20 Mayıs’ta İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.