Son Mühür- ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskısı bu kez uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen bir bölgeye düzenlenen saldırıyla kendini gösterdi.

ABD'nin Venezuela'da uyuşturucu yüklü teknelerin bulunduğu bir bölgeye "saldırı düzenlediğini belirten Trump, "Uyuşturucu yüklü teknelerin sevk edildiği liman bölgesinde büyük bir patlama oldu. Bütün tekneleri vurduk, şimdi de uygulama alanına geldik... Uygulama orada yapılıyor ve o alan artık yok." mesajı verdi.

Venezuela medyası saldırı görüntüleriyle dolu...



Saldırıy doğrulayan Venezuela medyası hangi hedefin vurulduğu konusunda bilgi vermedi.

CIA'nın saldırıyı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda Trump, "Bunu söylemek istemiyorum. Kimin yaptığını çok iyi biliyorum ama kim olduğunu söylemek istemiyorum" dedi.



Trump daha önce CIA'ye Venezuela'da gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini söylemişti .

Trump yönetimi daha önce uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi olan gemileri imha etme başarısını övmüş ve Pentagon da bu operasyonlardan bazılarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.