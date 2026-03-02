ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef alırken, İran ise misilleme saldırılarıyla ABD'nin diğer ülkelerde bulunan üslerini ve İsrail'i hedef almaya devam ediyor. Saldırılar sonucunda çok sayıda kilit isim hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Ülkelerden ve liderlerinden peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ederken bir açıklama da Katar cephesinden geldi.

"2 İran Su-24 taktik bombardıman uçağı düşürüldü!"

Saldırıların ardından Katar Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin 2 İran Su-24 taktik bombardıman uçağını düşürdüğünü doğruladı. Buna ek olarak, Katar hava savunma sistemleri ülkeyi hedef alan 7 balistik füzeyi ve 5 insansız hava aracını engelledi. Bu gelişmeler çerçevesinde ise bölgesel gerilimler tırmanmaya devam ediyor.

