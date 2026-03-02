Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara il teşkilatı ve ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen iftar programına katılım gösterdi. Programın ardından Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Hamaney için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Dünyanın en zorlu bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Suriye'deki komşularımız 1 milyon Suriyelinin hayatına mal olan 13.5 yıllık zulümden sonra yeniden huzura kavuşmak için yoğun bir mücadele içindeler. Tüm bunlara cumartesi günü komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar eklendi. Başta Sayın Hamaney olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, İran halkına ülkem ve halkım adına başsağlığı diliyorum. İran halkının acısını paylaşıyoruz." dedi.

"Önceliğimiz ateşkesin sağlanması!"

Orta Doğu'da tırmanan gerilim hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle ilimizden geleni yaptık. Kandan ve kaostan beslenen İsrail'in tahrikleriyle durum kaosa sürüklendi. Biz kendimiz için istediğimizi de komşumuz için de isteriz. Tarihin hiçbir döneminde komşumuzun evindeki yangınlara bigane kalmadık. Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. İran'da bizim diğer halklar gibi kardeşimizdir. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması, diyaloğun kapısının açılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz bize güvenmeye devam etsin!"

"Bölgedeki gelişmeleri çok dikkatli takip ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için bize hangi sorumluluk düşüyorsa harfiyen yerine getiriyoruz. Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye kriz yönetiminde ciddi tecrübe sahibidir.

Yapılan sinsi hesapları, hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Ne yapılacağını da gayet iyi biliyoruz. İnşallah bu fırtınalı sulardan da ülkemizi sahili selamete çıkaracağız."