ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerçekleşen saldırıların ardı arkası kesilmiyor. ABD ve İsrail ortak saldırılarla İran'ı hedef alırken, İran ise misilleme saldırılarıyla ABD'nin diğer ülkelerde bulunan üslerini ve İsrail'i hedef alıyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybederken, saldırıların şiddetinin ise artması bekleniyor.

Gelen son bilgilere göre ise, ABD'nin savaş uçaklarının çoğunu Kıbrıs'a konuşlandırdığı öğrenildi. İranlı komutan tarafından yapılan açıklamada, "ABD, uçaklarının çoğunu Kıbrıs’a konuşlandırdı. Üç üsten saldırıları organize ediyorlar. Bu nedenle hedef aldık; çekilene kadar vurmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından Mari deniz üssünün kullanımının Fransa'ya teslim edilmesiyle birlikte İran saldırıları sonucunda Fransa'nın kapısının çalındığı öğrenildi.

Panik ve talep!

İran saldırıları sonucunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fransa'dan yardım talep ettiği ifade edilirken, hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, "Fransa ile temas halindeyiz. Nihai ve kesin bir anlaşmaya varılır varılmaz açıklama yapılacak." denildi.