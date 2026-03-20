İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran yeni yılı Nevruz dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda toplumsal birlik ve milli uzlaşıya dikkat çekti. Nevruz’un yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“Nevruz, bizim kültürümüzde ve ülkemizde hayat için yeni bir başlangıç olarak kabul edilmiştir. Her zamankinden daha fazla birlik, bütünlük ve milli uzlaşıya ihtiyacımız var.

Kinleri bir kenara bırakmalı, sıkıntıları ve içimizdeki düğümleri çözmeli, el ele vererek ülkemizi bu fırtına ve krizler içinde güçlü ve başı dik bir konuma getirmeliyiz”

İslam ülkeleriyle gerilim istemiyoruz

Pezeşkiyan, konuşmasında Müslüman ülkelerle ilişkilere de değinerek İran’ın çatışma arayışında olmadığını ifade etti.

Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Müslüman ülkelerle anlaşmazlık yaşamak gibi bir niyetimiz yok. Biz İslam ülkeleriyle çatışma ve savaş arayışında değiliz.

Onlar bizim kardeşlerimizdir. Ortaya çıkan bu anlaşmazlık, hain bir düşmanın bu yöntem ve davranışlarıyla toplumumuzda ve Müslümanlar arasında sorun oluşturmasından kaynaklanmaktadır”

ABD ve İsrail’e sert tepki

İranlı yetkililere yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’e sert eleştiriler yöneltti. Ramazan ayında yaşanan saldırılara dikkat çeken Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

“Mübarek Ramazan ayında hiçbir gerekçe ve mantık olmaksızın liderimizi şehit ettiler. Yine hiçbir gerekçe ve mantık olmaksızın komutanlarımızı, bakanlarımızı ve insan haklarından, insanlıktan söz eden kişileri hedef alıp öldürdüler.

168 masum çocuğu okulda katlettiler. Buna rağmen insanlıktan söz ediyor, insan haklarını bize karşı bir söylem olarak kullanıyorlar”

Nükleer silah iddialarına yanıt

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer programına ilişkin tartışmalara da değinerek, ülkesinin nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını yineledi. Bu konuda dini liderin tutumunun net olduğunu belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde olmadık… İran'da hiçbir yetkili, kitle imha silahı olan nükleer silahların geliştirilmesi yönünde adım atamaz…

Ancak ABD ve ABD Başkanı Donald Trump, dünyaya İran'ın nükleer silaha sahip olduğu ya da bu yönde ilerlediği yönünde bir algı oluşturuyor”

Trump’ın “yapay zeka” iddiasına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki kalabalıklara ilişkin açıklamalarına da tepki gösteren Pezeşkiyan, uluslararası basına çağrıda bulunarak,

“ABD Başkanı, bunların yapay zeka olduğunu söylüyordu. En iyisi kendi gazetecilerini göndersin de hareket eden ve slogan atan bu ‘yapay zekanın' nasıl insanlıktan, haklardan, milletten ve ülkenin bütünlüğünden yana durduğunu yerinde görsün” dedi.

“Halk sokakları boş bırakmadı”

Pezeşkiyan, savaş sürecinde İran halkının gösterdiği dayanışmaya da dikkat çekti. Açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Yaklaşık 20 gündür süren savaş boyunca, oruç tutan halkımız bir gün bile sokakları boş bırakmadı. Bu, birçok kişi için inanılması zor bir tabloydu”

“Orta Doğu İslam Meclisi”

Mesajında bölgesel iş birliği çağrısı yapan Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasında yeni bir yapı kurulmasını önererek, “İslam ülkeleriyle iş birliği içinde ‘Orta Doğu İslam Meclisi'ni kurabilir ve bu çerçevede güvenlik, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizi düzenleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Güvenliği birlikte sağlayabiliriz”

Mesajının sonunda komşu ülkelere seslenen Pezeşkiyan, bölgesel barış ve istikrar için ortak hareket çağrısı yaptı:

“Bölgenin güvenliğinin ve huzurunun bozulmasını asla istemiyoruz… Birlikte, komşularımızla beraber bölgede güvenliği ve esenliği sağlayabiliriz”