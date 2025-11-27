AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 38 maddelik 11. Yargı Paketi, kamuoyunda “covid izni” veya “kısmi af” olarak bilinen infaz düzenlemesini genişleten önemli bir değişiklik içeriyor. Düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyen kişiler de denetimli serbestlik sürecini dışarıda geçirme imkanına sahip olacak.

“115 bin kişi yararlanacak” açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz düzenlemesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaparak düzenlemenin kapsamını paylaştı. Yıldız, “Covid düzenlemesi 11. yargı paketinde yer aldı. Düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişi, 6 ay içinde 60 bin kişinin de faydalanmasıyla toplam 115 bin kişi yasadan yararlanacak” ifadelerini kullandı.

5275 sayılı yasa için yeni düzenleme

Yıldız, daha sonra yaptığı X paylaşımında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 10. maddesinde değişiklik yapılacağını belirtti. Buna göre:

31 Temmuz 2023 itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere tanınan erken açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestliğe ayrılma hakkı,

31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyen tüm hükümlüler için genişletilecek.

Bu kapsamda, hükümlünün o tarihte cezaevinde bulunması artık zorunlu olmayacak.

3 yıl daha erken denetimli serbestlik imkanı

Yeni düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılma imkanı tanınacak.

Düzenlemenin amacı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki gecikmelerin hükümlü aleyhine sonuç doğurmasını engellemek ve infaz adaletini güçlendirmek olarak açıklandı.

Hükümlünün aleyhine durum tespit edilirse uygulanmayacak

Paylaşıma göre, düzenlemenin hükümlü aleyhine sonuç doğurmasının tespit edilmesi halinde, ilgili hüküm işletilmeyecek ve genel esaslara göre işlem yapılacak.

Açık cezaevine geçişte farklılık kaldırılıyor

Açık ceza infaz kurumlarında bulunma kriterlerinde de değişiklik yapılıyor. Hükümlünün:

Kanun’un 14. maddesi uyarınca doğrudan açık cezaevine alınması,

ya da kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılması

arasında herhangi bir fark bulunmayacak. Bu nedenle, şartları taşıyan tüm hükümlüler daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

İki fıkra yürürlükten kaldırılıyor

Geçici 10. maddenin altıncı fıkrasında yapılacak değişikliğe uyum sağlamak amacıyla yedinci ve sekizinci fıkraların yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.