Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkan Karşıyaka, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezon kadrosunu büyük ölçüde yenileyen yeşil-kırmızılılar, maç boyunca üstünlük kuramayarak sahadan 85-73 mağlubiyetle ayrıldı. Farkın zaman zaman 30 sayıya kadar çıkması taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Transfer sorunu son anda aşıldı

Mücadele öncesinde yönetim, eski oyuncular Carey ve Hilliard’ın alacakları nedeniyle FIBA’dan gelen yaklaşık 1,5 milyon dolarlık transfer yasağını taksitlendirerek çözüme kavuşturdu.

Böylece yeni transferlerin lisansları son anda çıkarılarak takıma dahil edildi. Ancak yeni kadro, ilk maçta beklenen performansı sergileyemedi.

Beşok: “Agresif başlamamız gerekiyordu”

Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, karşılaşmayı değerlendirerek takımın sahaya istedikleri oyunu yansıtamadığını söyledi.

Beşok, “Maça agresif ve sert başlamamız gerektiğinin bilincindeydik ve maç planımızı bu doğrultuda hazırlamıştık. Ancak ilk yarıda bu agresifliği ve sertliği sahaya yansıtamadık” dedi.

“Rakibimizin yüzdeli atışları farkı açtı”

Tecrübeli antrenör, rakibin yüksek yüzdeyle hücum etmesinin farkı açtığını vurguladı: “Rakibimizin yüzdeli atışları sonucunda istemediğimiz bir fark oluştu.

İlk yarıda oyun disiplininden uzak kaldık. İkinci yarıda daha bilinçli ve agresif bir savunma yaparak farkı azaltmayı başardık, fakat bu çabamız maçı kazanmamıza yetmedi.”

“Eksiklerimizi gidereceğiz”

Beşok, önümüzdeki günlerde eksik yönlere odaklanacaklarını belirterek, “Hafta başından itibaren önümüzdeki karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız. Eksiklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma sürecine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk iç daha maçı Merkezefendi’ye karşı

Karşıyaka, pazar günü sezonun ilk iç saha sınavına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Merkezefendi Basket’i ağırlayacak. Beşok ve öğrencileri, hem moral bulmak hem de çıkışa geçmek için galibiyeti hedefliyor.