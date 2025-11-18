FIBA Europe Cup C Grubu’nda yoluna lider olarak devam eden Aliağa Petkimspor, gruptaki son sınavına yarın Romanya’da çıkacak.

İzmir ekibi, kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan CSM Oradea’ya konuk olacak. Karşılaşma, Oradea Arena’da saat 20.00’de başlayacak.

İzmir’deki ilk maçta üstün gelmişti

İki takım sezonun ilk karşılaşmasında İzmir’de karşılaşmış, Aliağa Petkimspor sahadan 84-73’lük galibiyetle ayrılmıştı. Ege temsilcisi, deplasmandan da zaferle dönerek grubu lider tamamlamayı hedefliyor.

Petkimspor’un liderlik hedefi

C Grubu’nda zirve yarışını sürdüren Aliağa Petkimspor, yarın kazanması halinde bir üst tura grup lideri olarak çıkacak. Teknik ekip, oyuncular ve kulüp yönetimi, Romanya deplasmanına “zirvede bitirme” parolasıyla hazırlandı.

İkinci tur formatı

FIBA Europe Cup’ta grup birincisi olan 10 takım ile ikinci sırayı alan en iyi 6 takım, ikinci turda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu aşamada takımlar 4 ayrı grupta yer alacak ve çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

İzmir temsilcisinin Avrupa hedefi büyüyor

Aliağa Petkimspor, bu sezon hem Basketbol Süper Ligi’nde hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir grafiğe imza atıyor.

Romanya’daki maç, İzmir ekibinin Avrupa’da daha üst turlara göz diktiği yolculukta kritik bir viraj olarak görülüyor.