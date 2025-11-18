Basketbol Süper Ligi’nde 52 yıllık aralıksız üst seviye mücadelesiyle Türk basketbol tarihinin köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka, bu sezon tarihinin en ağır başlangıçlarından birini yaşıyor.

İzmir ekibi, ligde geride kalan 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabildi, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlar Karşıyaka’yı 15. sıraya kadar geriletti.

Geçmişi başarılarla dolu bir kulüp, dip noktada

Müzesinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası bulunan yeşil-kırmızılılar, geçmişindeki parlak başarıların aksine bu sezon adeta dibe vurdu. Taraftarın beklentisi yüksek olsa da parkede tablo tam tersi bir hal aldı.

Beşok dönemi kısa sürdü

2025-2026 sezonuna Başantrenör Faruk Beşok ile başlayan Karşıyaka, alınan kötü sonuçlar nedeniyle deneyimli koçla yollarını ayırdı.

Takımın başına getirilen Candost Volkan, hafta sonu oynanan kritik maçta tabloyu değiştirmeye çalışsa da sonuç yine hüsran oldu. Karşıyaka, doğrudan rakiplerinden Manisa Basket’e 80-69 mağlup olarak çıkış arayışını sürdüremedi.

Taraftar isyanda

Peş peşe gelen başarısız sonuçlar, İzmir'de taraftar tepkisini artırdı. Yeşil-kırmızılı camiada en çok eleştirilen konu ise kadro planlamasındaki hatalar oldu. Tribünlerde ve sosyal medyada yönetim protestoları yükselirken, değişim çağrıları dikkat çekti.

Genel menajer Nihat Mala ile yollar ayrılabilir

Kulüp içerisinde hareketli günler yaşanıyor. Yönetimin, özellikle transfer ve kadro yapılanması nedeniyle eleştirilen Genel Menajer Nihat Mala ile kritik bir toplantı yapması bekleniyor. Kulislerde, toplantının sonucuna göre Nihat Mala ile yol ayrımının kaçınılmaz olabileceği konuşuluyor.