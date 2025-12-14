Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından BESOT Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra belediye yöneticileri ve kooperatif temsilcileri katıldı. Törende, tarımsal desteklerin kapsamı ve öncelikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Destekler sulama ve altyapı yatırımlarına odaklandı

Törende konuşan Başkan Besim Dutlulu, Manisa Ovası’nda su kaynaklarının giderek azaldığını belirterek, bu nedenle tarımsal desteklerin büyük bölümünün sulama altyapısına yönlendirildiğini ifade etti. Dutlulu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde kooperatifler aracılığıyla sağlanan destek modelinin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Boru, depo, sondaj ve enerji yatırımları yapılacak

57 milyon liralık destek kapsamında; sulama kooperatiflerine boru desteği sağlanması, sulama deposu yapımı, tarımsal amaçlı sondaj çalışmaları, güneş enerjisi panelleri kurulumu, süt soğutma tankları ve tohum temizleme makinesi temini gibi yatırımların hayata geçirileceği açıklandı.

İzmir’e aktarılan su Manisa’daki kaynakları etkiliyor

İzmir’de yaşanan su sıkıntısının Manisa’yı da doğrudan etkilediğini belirten Başkan Dutlulu, Devlet Su İşleri tarafından İzmir’e aktarılan suyun alternatif kaynaklarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Manisa’daki mevcut su kaynaklarının korunmasının öncelikli olduğunu belirten Dutlulu, suyun doğru ve tasarruflu kullanımının zorunluluk haline geldiğini söyledi.

“Damlama sulama yaygınlaştırılacak”

2026 yılı itibarıyla tarımsal desteklerin artırılacağını açıklayan Dutlulu, kooperatifler aracılığıyla damlama sulama desteklerinin de devreye alınacağını belirtti. Dutlulu, su verimliliğinin artırılmasının hem Manisa hem de Ege Bölgesi açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Belediye yetkilileri, 2026 yılında damlama sulama desteklerinin genişletileceğini, bu çalışmalarla birlikte tarımsal üretimde suyun daha etkin ve verimli kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kooperatiflerden teşekkür

Protokol töreninde söz alan kooperatif temsilcileri ise sağlanan desteklerin üretim süreçlerine önemli katkı sunduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.