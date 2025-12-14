Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), afet ve acil durumlara müdahale yetkinliğini resmileştirmek amacıyla sürdürdüğü akreditasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Ekip, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Navigasyon eğitimini başarıyla tamamladı.

Sahada pusula ve GPS kullanımı öğrenildi

Konak Belediyesi'nin afetlere karşı hayati önem taşıyan birimi KAM, akreditasyon çalışmaları çerçevesinde AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nün Bornova'daki tesislerinde eğitime katıldı. Kurumun uzman eğitmenleri tarafından verilen bu eğitim, arama kurtarma faaliyetlerinin temelini oluşturan Navigasyon becerilerine odaklandı.

Harita okuma, pusula kullanma ve GPS cihazlarıyla konum belirleme gibi kritik başlıklar altında yoğunlaştırılan eğitimi başarıyla tamamlayan tim, akredite olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) uygun olarak afet ve acil hizmet alanlarında görev yapmak üzere hazırlanan KAM’ın bu başarısı, bölge için hayat kurtarma potansiyelini artırıyor.

Sırada kampçılık, yangın ve ilkyardım eğitimleri var

Navigasyon aşamasını başarıyla tamamlayan Konak Arama Kurtarma Timi, akreditasyon sürecinin sonraki aşamaları için hazırlıklara hız verdi. KAM, bundan sonraki süreçte Temel Kampçılık, Yangınla Mücadele, Afet Farkındalık ve İlkyardım konularında uzmanlık kazanmak üzere eğitimlere başlayacak.

Tüm bu kapsamlı eğitim serisini başarıyla bitirmesinin ardından, KAM son bir saha denetimi ve değerlendirmesinden geçerek akreditasyon belgesini almaya hak kazanacak ve resmi olarak hizmet sunma yetkisine kavuşacak.