Kış ayları yaklaşırken doğalgaz kullanımının artması, faturaları yeniden tartışma konusu haline getirdi. Kombi ustası Kadir Yazar, vatandaşların çoğunun fark etmeden yaptığı bir ayarın, faturaları gereksiz yere yükselttiğini belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

Petek Kadranı 3’ün Üzerine Çıkmasın

Yazar, petek üzerindeki kadranın her seviyesinin belirli bir oda sıcaklığına karşılık geldiğini, gereğinden fazla yükseltildiğinde ise hem aşırı ısınma hem de yüksek tüketim yarattığını vurguladı.

“Radyatör ayarını 3’ün üzerine çıkarmayın. Bu seviye çoğu ev için ideal ısıyı sağlar ve faturanın yükselmesini engeller” ifadelerini kullanan Yazar, yalnızca termostatın bulunduğu ana odada bir kademe daha yüksek ayarın tercih edilebileceğini söyledi.

Oda Oda İdeal Sıcaklık

Usta isim, yatak odasında 2–3 arası ayarın 15–20 derece bandında yeterli ısı sağladığını belirtti.

Oturma odalarında ise 3–4 arası kademenin hem konfor hem ekonomi açısından uygun olduğunu ifade eden Yazar, “Gereksiz yükseltmeler hem tüketimi artırır hem de sıcaklık dengesini bozar” dedi.

Uzun Süre Evden Uzak Kalacaklara Tavsiye

Tatil veya uzun süreli ayrılma durumunda peteklerin tamamen kapatılmaması gerektiğini hatırlatan Yazar, şu uyarıda bulundu:

“Radyatörü kar tanesi işaretine getirerek borularda donmayı önleyebilir, aynı zamanda boşa enerji harcamazsınız.”

Tasarruf Küçük Ayarlarla Mümkün

Uzmanlara göre doğru petek ayarı, kombi kullanımında en temel tasarruf yöntemlerinden biri. Bu yöntemin doğru uygulanmasıyla hem ısıl konforun korunabileceği hem de faturaların hissedilir biçimde düşebileceği ifade ediliyor.