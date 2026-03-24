Bahar ayının gelmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere pek çok coğrafyada Hıdırellez kutlanıyor. İnsanların doğayla yeniden bağ kurduğu gün olan Hıdırellez'de umutlar tazelenirken, birlik beraberlik duygusu da bir kez daha yaşanıyor. Türkiye'de de milyonlarca vatandaş bu yıl Hıdırellez'i kutlayacak.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Her yıl doğanın canlanışını müjdeleyen ve sabit bir takvim üzerinden ilerleyen Hıdırellez, bu sene de geleneği bozmuyor. Bahar bayramı coşkusu, 5 Mayıs akşamı yakılacak ilk ateşle başlayıp 6 Mayıs gününün sonuna kadar tüm yurtta devam edecek. Türkiye'nin hem kırsal bölgelerinde hem de büyük şehirlerinde düzenlenecek şenliklerle bu köklü miras yaşatılacak.

HIDIRELLEZ NE DEMEK?

Halk kültüründe önemli bir yeri olan Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul ediliyor. Bu buluşma kışın sona erdiğini ve toprağın yeniden bereketle dolacağını simgeliyor. Doğanın uyanışı olarak yorumlanan bu döngü, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bayram niteliği taşıyor.

GÜL AĞACI DİLEKLERİ VE BEREKET RİTÜELLERİ

Bahar bayramının yaklaşmasıyla birlikte evlerde bolluk ve şans temennisi etrafında şekillenen hummalı bir hazırlık süreci başlıyor. Hızır'ın hanelere bereket getirmesi inancıyla dip bucak temizlik yapılırken, cüzdanlar ve erzak kapları gece boyu bilerek açık bırakılıyor. Gece yarısı kağıtlara çizilen dileklerin gül ağaçlarının dibine gömülmesi ise geleneğin en çok bilinen ritüeli olarak öne çıkıyor. Kötülüklerden arınmak için yakılan ateşin üzerinden atlanması ve niyet tutarak mani çekilmesi gibi sözlü gelenekler de günün anlam ve önemini pekiştiriyor.