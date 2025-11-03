Kısmetse Olur yarışmasının yeni sezonunda dikkat çekici isimlerden biri Perinaz Şiri oldu. İzleyiciler, Perinaz’ın hem güzelliği hem de programdaki kendine özgü tavırları sayesinde kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir karakter haline geldi. Yarışmada duygusal zekaya vurgu yapan ve kendine güvenen bir profil sergileyen Perinaz, kadın yarışmacılar arasında farklı bir konumda yer alıyor.

Amazon Prime Video’da 2025 sezonunda izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur programında Perinaz Şiri, yarışmanın dikkat çeken kadınlarından biri oldu. Duygusal ve güçlü bir kişiliğe sahip olan Perinaz, aşkı tanımlarken “Kolay olmayacak ama buna değmeli. Peki sence aşk buna değmez mi?” gibi cümlelerle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yarışmada zarafet ve kararlılığıyla öne çıkıyor.

Kısmetse Olur’da Parinaz Şiri kimdir?

Perinaz Şiri, 28 yaşında ve aslında İranlı. Mimar olarak üniversite mezunu olan Perinaz, aynı zamanda model olarak da biliniyor. İstanbul’da yaşayan yarışmacı, eğitimini mimarlık ve grafik tasarım alanında tamamladı. Estetik üstünlüğü ve kreatif bakış açısıyla yarışmada öne çıkıyor.

Mimarlık sektöründe yüksek lisans derecesine sahip olan Perinaz, çeşitli projelerde yer aldı. Model olarak kariyerini sürdürürken, moda çekimlerinde ve marka işbirliklerinde de bulunuyor. Yarışmadaki duruşu, kendine güveni ve farklı stiliyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Instagram hesabı ve sosyal medya paylaşımları

Perinaz Şiri’nin Instagram adresi @perinazsiri. Hesabında genellikle mimarlık, moda ve seyahat temalı paylaşımlar yapıyor. Takipçi sayısı da 8 binin üzerinde. Paylaşımlarında doğal güzelliğini ve entelektüel tarzını ön plana çıkaran Perinaz, sosyal medyada kısa zamanda ilgi görmeye başladı.

