Kısmetse Olur'un yeni sezonunda dikkat çeken erkek yarışmacılardan biri olan Fatih Eski, kısa sürede izleyicilerin ilgi odağı haline geldi. Yarışmaya katıldığı ilk anlardan itibaren sporcu fiziği ve karizmatik tavırlarıyla ön plana çıktı. Fatih Eski, özellikle spora olan ilgisi ve enerjik kişiliğiyle genç izleyiciler arasında konuşulan bir isim oldu.

Prime Video'da yayınlanan Kısmetse Olur'un 2025 sezonunda erkekler evinin önemli karakterlerinden sayılan Fatih Eski, yarışmanın gündemine damga vuruyor. Kendisi yarışmada aşkı bulma amacıyla yer aldığını, ilişkilerde güven ve saygının ön planda olduğunu vurguluyor. Disiplinli ve duygusal yönlerini bir arada yansıtan açıklamalarıyla sosyal medyada çokça konuşuluyor.

Kısmetse Olur'da Fatih Eski'nin profili

Fatih Eski, İstanbul'da doğdu ve büyüdü. 2001 doğumlu olan genç yarışmacı 24 yaşında. Modern şehir hayatına adapte olan Fatih, yaşam tarzı, enerjisi ve spora olan ilgisiyle programda kısa zamanda öne çıktı. Disiplini, azmi ve dengeyi hayatının temel ilkeleri haline getirdiğini söylüyor.

Fitness ve vücut geliştirme alanlarında aktif çalışan Fatih Eski, uzun süredir spor eğitmenliği yapıyor. Sporun sadece fiziksel değil, ruhsal ve mental olarak da denge sağladığını savunuyor. Katılımcının motivasyon paylaşımları ve sağlıklı yaşam önerileri sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

Instagram'da Fatih Eski

Fatih Eski’nin Instagram adresi @fatih.eskii. Kişisel hesabında ağırlıklı olarak fitness videoları ve spor motivasyon içerikleri paylaşıyor. Yarışma sürecine dair güncellemeler ve takipçilerine yönelik motivasyon içerikleriyle sosyal medyada aktif bir profil çiziyor. Özellikle genç kitlenin ilgisini çeken paylaşımları kısa zamanda yüksek etkileşim ile karşılanıyor.

Fatih Eski kimdir?

