ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu öncesinde, Pentagon’un çevresindeki pizza restoranlarının gece saatlerinde olağandışı şekilde kalabalık olduğu iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, uzun süredir Pentagon civarındaki pizza siparişlerinin artışını, ABD’nin yabancı ülkelere yönelik askeri müdahaleleriyle ilişkilendiriyor. ABD merkezli X şirketinin platformunda paylaşılan “Pentagon Pizza Report” adlı hesap, Venezuela’ya düzenlenen saldırılar sırasında birden fazla restoranın yoğun olduğunu öne sürdü.

Hesap, benzer yoğunlukların ABD’nin 22 Haziran’daki ve İsrail’in 13 Haziran’daki İran operasyonları sırasında da gözlemlendiğini iddia etmişti.

Neler yaşandı?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama sesleri duyulurken, hükümet saldırılardan ABD’yi sorumlu tuttu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden bir kararnameyi imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’da geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.