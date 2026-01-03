Son Mühür- Türkiye ekonomisinin büyüme performansına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydedildiğini ve ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Türkiye’nin milli gelirinin 2024’te 1 trilyon 260 milyar dolar iken, 2025’in üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Aralık ayında 26,4 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirten Erdoğan, 2025 yılı toplam ihracatının 273,4 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğini duyurdu. Mal ve hizmet ihracatının ise 396,5 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiği açıklandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8’e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında yüzde 50 seviyelerinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2025 yılı itibarıyla yüzde 74,8’e yükseldiğini vurguladı. 2025 yılı ithalatının ise 365,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

İhracatta en fazla paya sahip 5 il

En fazla ihracat yapan iller sıralamasında ilk 5 şu şekilde açıklandı:

İstanbul: 57,8 milyar dolar

Kocaeli: 35,2 milyar dolar

İzmir: 23,6 milyar dolar

Bursa: 20 milyar dolar

Tekirdağ: 13,2 milyar dolar

Otomotiv ve savunma sanayii ihracatta öne çıktı

Türkiye’nin otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimiyle Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise 12’nci büyük üretim üssü konumuna ulaştığını belirten Erdoğan, sektördeki ihracatın 41 milyar doları aştığını söyledi.

Yerli ve milli marka Togg’un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer almaya başlaması da önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Savunma sanayii ihracatının ise 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

Türkiye, AB’nin en büyük 5’inci ticaret ortağı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin en büyük beşinci ticaret ortağı haline geldiğini ve 2025 yılı ticaret hacminin 232,7 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun artık kaçınılmaz olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa’daki korumacı ekonomik politikaların yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.