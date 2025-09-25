1974 yılında İstanbul’da doğan Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. Akademik kariyerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğiyle sürdürürken, raylı sistemler, toplu taşıma projeleri ve şehir içi ulaşım üzerine çeşitli TÜBİTAK ve uluslararası projelerde aktif rol aldı.

Pelin Alpkökin kimdir?

İBB’deki görevine başlamadan önce raylı sistem projelerine akademik bakış açısı kazandıran Alpkökin, 2019 yılında Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na atandı. Bu görevde, İstanbul’daki metro ve tramvay projelerinin planlanması, inşaatı ve yenilikçi toplu ulaşım çözümlerinin uygulanmasında başrol oynadı. Akademik ve kamu tecrübesiyle, ulaşım ağlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehir için çevreci ulaşım projelerine destek sağladı.

2024 yılından itibaren Genel Sekreter Yardımcısı olarak, İstanbul’un şehir içi ulaşım stratejilerini belirleme, yeni hatların planlanması, toplu taşıma entegrasyonu ve altyapı projelerinin yönetimi sorumluluğunu üstlendi. Alpkökin’in İBB yönetiminde bulunduğu dönemde, akıllı ulaşım ve çevreci şehircilik anlayışı doğrultusunda birçok uygulama hayata geçti. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında ve akademik çevrelerde ulaşım politikaları konusunda çeşitli seminerler verdi, genç mühendis adaylarına mentorluk yaptı.

Pelin Alpkökin, kariyerinde öne çıkan araştırmacı kimliği ve İstanbul’daki tarihi dokunun korunmasını gözeten ulaşım projeleriyle tanınıyor. Hem teknik hem de sosyal alanda saygın bir isim olan Alpkökin, şehir içi taşımacılıkta inovatif adımları ve liderliğiyle dikkat çekiyor. Elde ettiği bilimsel birikimi ve kamu deneyimiyle, İstanbul’un daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdürüyor.