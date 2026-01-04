İngiliz haber ajansı Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamak için gerçekleştirdiği operasyon için planlamalar aylar öncesinden yapılmaya başlandı ve Maduro’ya yakın bir ismin CIA için çalıştığı iddia edildi.

Maduro’nun sığınağının birebir kopyasını oluşturdu

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırıları düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, operasyon için planlamalar aylar öncesinden yapılmaya başlandı ve detaylı tatbikatlar yapıldı. ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" operasyona hazırlık kapsamında Maduro’nun sığınağının birebir kopyasını oluşturdu ve güçlü bir şekilde korunan konuta nasıl girecekleri konusunda kapsamlı toplantılar yaptı.

Maduro ekibinden birileri ABD'ye hizmet etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise Ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulundurarak, Maduro’nun günlük rutinini inceledi. Reuters’a konuşan farklı iki kaynak, CIA’nın Maduro’ya yakın bir kaynağının olduğunu ve bu ismin operasyon sırasında onun kesin konumunu bildirmek için hazır beklediğini söyledi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Trump dört gün önce operasyonu onayladı ve Florida’daki Mar-a-Lago konutunda danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı takip etti.