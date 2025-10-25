Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme yarın başlıyor. İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de yapılacak yarışa 17 ülkeden 715 sporcu katılacak. “Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın” mottosuyla farkındalık oluşturan etkinlik, aynı zamanda “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine de destek olacak.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu tarafından destekleniyor. Yarış; 91, 67 ve 41 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek.

Maraşlı: “Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli”

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçenin spor turizmi açısından güçlü potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Yaz aylarında yoğunluk yaşanıyor ama Çeşme’nin sonbaharda da unutulmaması için bu tür etkinlikler çok önemli.

Bu organizasyonların sürdürülebilir olması bizim için büyük değer taşıyor. Biz, siz bu organizasyonları devam ettirdiğiniz sürece destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli: “Spor, Çeşme’nin enerjisini yükseltiyor”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, hem Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi’ne hem de Veloturk Gran Fondo’ya aynı haftada ev sahipliği yapmanın mutluluğunu paylaştı.

Başkan Denizli, “Bu tür faaliyetlerin mutlaka artması gerekiyor. Umuyorum ki bu etkinlikler, Çeşme’de düzenlenecek yeni turnuvalara kapı açar. Tüm sporculara kazasız belasız bir yarış diliyorum” ifadelerini kullandı.

Günsal: “Her çocuğun bisiklet hayali gerçek olsun”

Veloturk ekibinden Sarper Günsal, amaçlarının herkesin bisiklete binebilmesi olduğunu söyledi. “Buradaki kayıt ücretlerini ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye etmek için kullanıyoruz. Bu sayede hem spor hem dayanışma kültürünü büyütüyoruz” dedi.

Güney: “Ağacın gövdesi biziz, dalları büyüyor”

Organizasyonun kurucularından Aydın Ayhan Güney, etkinliğin Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu vurguladı.

“Elde edilen gelirlerle bugüne kadar 3 bin çocuğa bisiklet hediye ettik. Sadece Çeşme’de değil, tüm yarışlarımızda sosyal faydayı merkeze alıyoruz” diye konuştu.