Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı Levent Arkan, 2019 yılında kamu görevlisine hakaret suçundan aldığı 1 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle yargı süreciyle yeniden gündeme geldi.

Arkan hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, son yıllarda farklı suçlardan aldığı cezaların ardından İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yeniden değerlendirmeye alındı.

Geçtiğimiz gün Bodrum Adliyesi’nde sanık sıfatıyla ifade veren Arkan, hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyanın, 26 Şubat 2026 tarihinde İzmir’de yeniden görüleceği öğrenildi.

Önceki mahkeme kararları etkili olacak

Levent Arkan, daha önce Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezayı ertelememiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vermişti. Ayrıca mahkeme, kısa süreli hapis cezalarının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Arkan’ın avukatlarının karara itiraz hakkı bulunuyor. Ancak kararın kesinleşmesi halinde, Arkan’ın İzmir’deki önceki mahkeme dosyası da yeniden değerlendirilecek.

“Deepfake” savunması reddedildi

Levent Arkan’ın son dönemde en çok tartışılan davası, Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Arkan, 21 Şubat 2024 tarihli bir YouTube yayınında Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandı.

Savunmasında “sesimin klonlandığını” öne süren Arkan’ın “deepfake” iddiası mahkemece geçersiz bulundu. Mahkeme, Arkan’a 6 bin 720 TL adli para cezası verdi. Karar, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.

Yeni davalar sırada

Arkan hakkında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle açılan dava, Ankara Adliyesi’nde görülmeye başlanacak. Duruşma Aralık ayında yapılacak. Bunun yanı sıra CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın’ın yaptığı suç duyurusunun soruşturma aşamasında olduğu, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun’un açtığı davanın da inceleme sürecinde bulunduğu belirtildi.

Sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı

Levent Arkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargı sürecine dair çeşitli iddialarda bulundu.

Arkan, Aydın Ayaydın’a yönelik davada “sahte ses kayıtlarına dayanarak ceza verildiğini” öne sürdü. Ancak bilirkişi raporunda, kayıtların bozulmamış ve montajsız olduğu tespit edildi.