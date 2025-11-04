Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBB SK) Judo Takımı, genç sporcu kadrosuyla yakaladığı üstün performans grafiğini zirveye taşıyarak, Spor Toto Türkiye Ümitler Mix Ligi’ni hiç yenilgi almadan tamamladı ve şampiyonluk kupasını İzmir’e getirdi. Bu namağlup zafer, kulübün Türk judosundaki istikrarlı yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Ankara'daki final müsabakaları nefes kesti

1-2 Kasım tarihlerinde Ankara Judo Federasyonu Tesisleri'nde büyük bir heyecanla düzenlenen Spor Toto Türkiye Ümitler Mix Ligi Final Müsabakaları, 18 farklı kulüpten 205 genç judocuyu tatamide bir araya getirdi. Organizasyonda dominant bir performans sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibi, ilk etap karşılaşmalarını lider tamamladıktan sonra, ikinci etapta da başarısını sürdürdü. Toplamda 57 puan toplayarak, en yakın rakiplerini geride bıraktı ve mutlak şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk, kulübün gençlere yönelik yatırımının ne denli doğru sonuçlar verdiğini gösterdi.

Galibiyet serisi: Rakiplere fark attılar

İzmir ekibinin final yolculuğundaki üstünlüğü, skor tablolarına net bir şekilde yansıdı. Birinci etapta gösterilen performans, adeta bir güç gösterisi niteliğindeydi. Takım, Ankara EGO, Konya Selçuklu Belediyesi, Ordu BBSK ve Adapazarı Belediyesi gibi güçlü rakiplerini 6-0 gibi ezici skorlarla mağlup etti. Ayrıca Sancaktepe Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Van BŞB, Kocaeli BBSK, Albayrak Academy ve Trabzon Ay Yıldız’ı da 5-1’lik skorlarla yenerek çıktığı 10 karşılaşmanın tamamından zaferle ayrıldı.

İkinci etapta da vites düşürmeyen genç judocular, serilerini sürdürdü. Kütahya Belediyesi’ni 6-0 yenerek güne başlarken; Salihli Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Galatasaray ve İstanbul BBSK’yı 5-1’lik skorlarla rahatça geçti. Ligin çekişmeli anlarında dahi Manisa BBSK’yı 4-2 ve Sakarya Çaybaşı’nı 4-3 mağlup etmeyi başaran İzmir temsilcisi, böylece tüm karşılaşmalardan galip ayrılarak ligi "yenilmez" unvanıyla tamamladı. Bu kusursuz performans, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün altyapı çalışmalarının ve teknik heyetin disiplinli çalışmasının meyvesi olarak kayıtlara geçti. Genç sporcular, elde ettikleri bu tarihi başarıyla hem kulüplerini hem de kenti gururlandırdılar.