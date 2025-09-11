Son Mühür- Bu yıl tarımsal don yüzünden üretimin azaldığı limon ve elmayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üretimin az olması ve fiyatın yüksek olması nedeniyle limon ve elma ihracatı kayda bağlı mallar listesine alındı.

Ticaret Bakanlığı Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık'tan izin istenecek...

Kayda bağlı mallar listesine alınan ürünün ihraç edilebilmesi için ilgili mercilerden önceden izin alınması gerekiyor. Belirlenen İhracatçılar Birliği Genel Sekterliğine gönderilen ihracat beyannamesi, İhracatçılar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletiliyor. Bakanlığın ön onay vermesinden sonra İhracatçılar Birliğince kayıt işlemi yapılarak ihracata onay veriliyor.