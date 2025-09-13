Pavli Panayırı, Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde her yıl Eylül ayında düzenlenen ve Türkiye’nin en eski, en büyük halk panayırı olarak bilinen köklü bir etkinlik. 1910’dan beri yaşayan bu gelenek, hem bölge halkı hem de Trakya’nın dört bir yanından ziyarete gelen binlerce kişi için adeta sosyal bir bayram, kültürel buluşma noktası anlamı taşıyor. Panayırın bugünkü canlılığında başta Roman ve Pomak toplulukları olmak üzere pek çok farklı kültürden insanlar, müzik, eğlence ve ticaretin benzersiz ortasında buluşuyor.

Pavli Panayırının Hikayesi

Pavli Panayırı’nın temelleri II. Abdülhamit’in fermanı ile 1910 yılında atıldı. Osmanlı döneminde “Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı” ismiyle hayvan satışının ve emtia ticaretinin merkeziydi; günümüzde ise ticareti ve eğlencesiyle öne çıkıyor. Panayır alanının adı “Pavli”, bölgedeki Pomak nüfusundan geliyor ve festivalin ana dinamiğini Pomak ve Roman kültürleri oluşturuyor. Eskiden panayırda hayvan alım-satımı yapılır, güzellik ve güç yarışmaları düzenlenirken bugün panayırın simgesi haline gelen geleneksel kuzu çevirme başta olmak üzere, farklı yerel lezzetler ve düğünlere benzeyen organizasyonlarla renkli bir kültürel atmosfer yaşanıyor.

Roman müzisyenlerin ve dansçıların curcunası, Pomak topluluğunun ticari ve gıda gelenekleri, festivalde ayrı bir yer tutuyor. 4 günlük panayırda lunaparktan sokak lezzetlerine, yöresel kıyafet ve hediyelikten, gece saatlerine kadar süren özgün müzik şölenlerine her şey var. Panayır boyunca tren istasyonuna kervan kervan gelen ziyaretçiler, alışveriş, eğlence ve toplumsal birliktelik için Pavli’ye akın ediyor. Panayırın sembolik başlangıcı ise bir hayvan satışının ardından yapılan kutlamayla başlıyor; bu miras, geçmişten bugüne festivalin ruhunu ayakta tutuyor.

2025 Pavli Panayırı Sanatçıları ve Etkinlikleri

2025’te Pavli Panayırı’nda Trakya ve Türkiye genelinden ünlü müzisyen, orkestra ve roman ekipleri sahne alıyor. Roman Havası orkestrası, popüler dans grupları ve yöresel sanatçılar panayırın ana sahnesinde dört gün boyunca müzik ve eğlence sunacak. Bu yıl katılımcılar arasında Trakya Roman Orkestrası, Pomak Halk Dansları Ekibi ve Pehlivanköy’ün yerel sesleri yer alıyor. Ünlü müzik topluluklarının yanı sıra, Balkanlardan gelen ekipler ve sokak sanatçıları da festivale ayrı bir renk katıyor.

Ayrıca panayır alanında geleneksel oyunlar, çocuklar için lunapark ve animasyon gösterileri, yöresel ürün pazarları ve açık hava konserleri gerçekleştiriliyor. Panayırın ikonik etkinlikleri arasında kuzu çevirme şöleni ve gece festivalleri bulunuyor; yerel halkın bir yıl boyunca özlemle beklediği sosyal ve kültürel bir buluşma platformu oluşturuluyor.

Pavli Panayırı, Trakya’nın nostalji ve birlik dolu yüzünü yüz yıl aşkın bir süredir yaşatan, müzikten ticarete, eğlenceden kültürel buluşmaya kadar her açıdan renkli bir festival kimliğiyle varlığını sürdürüyor.