Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına adlı işçiler yaşamını yitirdi.

Olay, fabrikanın içinde henüz netleşmeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlama sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler, kazanın sanayi kaynaklı bir iş kazası olarak değerlendirildi.

Kocaeli Valiliği, yazılı açıklamasında kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirterek, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.