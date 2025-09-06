Kocaeli’de sabaha karşı başlayan sağanak yağış, kent genelinde caddelerin suyla dolmasına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle bir evin çatısına yıldırım düşerken, şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle bir ağaç caddeye devrildi.

YILDIRIM ÇATIYI VURDU, DEVRİLEN AĞAÇ TRAFİĞİ AKSATTI

İzmit ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 4 katlı bir evin çatısına düşen yıldırım, büyük paniğe yol açtı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çatıda önemli ölçüde hasar meydana geldi. Aynı mahallede İzzet Uzuner Sokak’ta ise şiddetli yağış sebebiyle köklerinden sökülen bir ağaç, yol ortasına devrildi. Belediye ekipleri, trafiğin aksamasını önlemek için devrilen ağacı kaldırmak üzere çalışma başlattı.

Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde ise yollar suyla kaplandı. Yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi