Pasifik Holding, kasım ayı içerisinde borsada büyük ilgi gören halka arz süreçlerinden birini tamamladı. PAHOL koduyla işlem görecek olan firmanın halka arz işlemi, yatırımcılar arasında dikkat çekti ve bu gelişme ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle 6 milyar TL’yi bulan halka arz büyüklüğü, hem şirketin piyasa değerini artırdı hem de borsadaki hareketliliğe yeni bir katkı sağladı. Halka arz sonuçlarının açıklanması ve borsada işlem tarihinin yaklaşması, yatırımcıların beklentisini üst seviyeye taşıdı.

Pasifik holding ne zaman işlem görecek?

Şirketin halka arz süreci, 12-14 Kasım tarihleri arasında ön talep toplama yöntemiyle ilerledi. Toplam 4 milyar adet lot dağıtıldı ve halka açıklık oranı yüzde 20 olarak duyuruldu. Halka arz birim fiyatı ise 1,50 TL olarak belirlendi. Süreç boyunca 682 binin üzerinde yatırımcı talepte bulundu; en çok dağıtım bireysel yatırımcılara yapıldı ve bu grupta kişi başı ortalama 2.464 lot verildi. Kurumsal yatırımcılar da sürece aktif katılım sağladı. Katılımın bu denli yoğun gerçekleşmesi, şirketin borsa geçmişi olmayan yatırımcılar için dahi cazip bir seçenek sunduğunu gösterdi.

PAHOL kodlu hisselerin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih ise kasım ayının ikinci yarısı olarak açıklandı. Özellikle bireysel yatırımcıların kısa sürede paylarına kavuşması, borsa tarafında heyecanın devam etmesini sağladı. Ayrıca dağıtılan lot miktarının yüksek olması ve arz edilen toplam pay sayısının büyüklüğü, Pasifik Holding’in kısa sürede yeni bir yatırımcı tabanı oluşturmasına neden oldu. Halka arz gelirinin büyük bir bölümünün şirketin yeni projelerinde kullanılacağı ve böylece yatırımların reel sektöre katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.