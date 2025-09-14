Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin arka kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye hızla müdahale etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Elektrik tesisatındaki arızadan çıktığı değerlendirilen yangında, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Araç sahibi şikayetçi olmadı

Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı. Araç sahibi, olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığını belirtti.