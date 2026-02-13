Ankara’da medikal, kimya ve polimer alanlarında faaliyet gösteren şirket sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu’nun banka hesabına sabah saatlerinde İstanbul merkezli bir kuyumcudan 426 bin lira transfer edildi. Pamukoğlu, söz konusu para hareketine ilişkin herhangi bir ticari işlem gerçekleştirmediğini belirtti.

Gönderici firma transferi kabul etmedi

Sabah saat 10.40’ta hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu fark ettiğini belirten Pamukoğlu, “Meblağ yüksek olunca böyle bir alışveriş yapmadığımı bildiğim için hemen gönderici firmayı araştırdım” dedi.

Dekontta adı geçen İstanbul’daki kuyumcuyu aradığını aktaran Pamukoğlu, “Firmayı aradım, hesaplarını kontrol ettiler. Bana ‘Biz böyle bir transfer yapmadık’ dediler” ifadelerini kullandı.

Pamukoğlu, Ankara’da çalıştığı kuyumcunun farklı olduğunu vurgulayarak, “Kuyumcumun ismi başka, hesabı başka. İstanbul’da başka bir kuyumcunun hesabından para geldiği için şaşkınlık içerisindeyim” dedi.

Banka ve polisle irtibata geçti

Transferin ardından bankasıyla temasa geçtiğini belirten Pamukoğlu, “Şubeyi aradım, yapabilecekleri bir şey olmadığını ve merkezi aramam gerektiğini söylediler. Merkezi aradığımda onlar da olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti” diye konuştu.

Mobil uygulama üzerinden iade işlemi yapmasının önerildiğini söyleyen Pamukoğlu, “Uygulama üzerinden parayı iade edebileceğimi söylediler ancak sistem buna izin vermedi” dedi.

Durumu güvenlik birimlerine de bildirdiğini belirten Pamukoğlu, “Polis, ‘Yasadışı bir durum görünmüyor, bankayla görüşün’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Sahibi olmadığım paradan dolayı mesuliyet altındayım”

Hesabında bulunan paranın kime ait olduğunun belirsizliğini koruduğunu dile getiren Pamukoğlu, “Dekontta gördüğüm firmanın yetkilileri böyle bir para transferinde bulunmadıklarını söylüyor. Şu an alıcısı muamma bir para var ortada. Dolayısıyla ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Başlangıçta bir altın alışverişine bağlı yanlış transfer ihtimali üzerinde durduğunu belirten Pamukoğlu, “Büyük ihtimalle altın alışverişinden dolayı yanlış birinin hesabına gittiğini düşündüm. Ancak kuyumcunun bunu inkar etmesi olayı bambaşka bir boyuta taşıdı” ifadelerini kullandı.

Pamukoğlu, yaşadığı sorumluluk duygusunu ise “Sahibi olmadığım bir paradan dolayı da mesuliyet altındayım” sözleriyle dile getirdi.

“Sahibi çıkmazsa bağışlayacağım”

Bir süre daha bekleyeceğini kaydeden Pamukoğlu, “Bankanın bu transferin yanlış olduğuna ya da paranın gerçek sahibinin ortaya çıkmasına ilişkin bir dönüş yapmasını bekliyorum. 3-5 gün ya da bir hafta bekleyeceğim” dedi.

Pamukoğlu, “Ulaşan olmazsa öğrencilere burs veririm ya da bir hayır kurumuna bağışlarım. Başka bir şey gelmiyor aklıma” diye konuştu.