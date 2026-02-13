Son Mühür- Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, 11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Üç gün süren toplantılarda Kurumun mali tabloları onaylanırken, basın sektörünü doğrudan ilgilendiren kredi faiz oranları ve sosyal desteklerde önemli kararlar alındı.

2025 mali tabloları genel kuruldan geçti

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulan gündem maddeleri görüşüldü.

İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan başlıklar doğrultusunda hazırlanan raporlar okunarak oylamaya sunuldu.

Genel Kurul; Kurumun 2025 yılı bilançosu, gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporu’nu onayladı. Kurumun mali performansı ve faaliyetleri resmiyet kazanmış oldu.

Süreli yayın kredilerinde faiz oranı yüzde 29

Basın kuruluşlarının finansmana erişimi açısından kritik öneme sahip yatırım ve işletme kredileri de gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, 2026 yılı için uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde 29 olarak belirlendi.

Kararın, sektörde faaliyet gösteren süreli yayınların sürdürülebilirliğini desteklemeyi ve yatırım kapasitesini korumayı amaçladığı ifade edildi.

Basın çalışanlarına sosyal destekler yüzde 50 artırıldı

Genel Kurulda, basın çalışanlarına yönelik borç para, muhtaçlık ve ölüm yardımları da yeniden değerlendirildi.

Mevcut ekonomik koşullar ve uygulamaya dair geri bildirimler doğrultusunda sosyal destek kalemlerinde yüzde 50 oranında artış yapılmasına karar verildi.

Borç Para ve Yardımlara Dair 219 sayılı Genel Kurul Kararında yapılan değişikliğin, Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden ayın ilk günü itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Azınlık gazetelerine 2026’da 471 bin TL destek

Kurum, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde bulunan topluluklar tarafından yayımlanan gazetelere yönelik desteğini 2026 yılında da sürdürecek.

Basın sektöründe çeşitliliğin ve çoğulcu yapının korunması amacıyla azınlık gazetelerine toplam 471 bin Türk Lirası yardım yapılması kararlaştırıldı.

Basın derneklerine 7 milyon 200 bin TL kaynak

Toplantıda ayrıca, Kurumun faaliyetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla oluşturulan fonlara ayrılacak tutarlar da netleştirildi.

2025 Yılı Tahsis Bilançosu kapsamında Basın Derneklerine Yardım Fonu için 7 milyon 200 bin Türk Lirası kaynak ayrılması uygun bulundu.

Bir sonraki toplantı mayıs ayında

Genel Kurul, bir sonraki toplantının 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi. Alınan kararların, 2026 yılı boyunca basın sektörünün mali yapısı, sosyal destek mekanizmaları ve kurumsal işleyişi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.