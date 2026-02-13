Son Mühür- Kredi kartı limitlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin süreçte geri sayım başladı. Bankacılık sektörüne tanınan süre pazartesi günü sona ererken, yeni uygulama kapsamında kart limitleri toplam bazda yeniden hesaplanacak. Eğitim ve sağlık harcamaları ise kapsam dışında bırakılacak.

Bankalara tanınan süre doluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin güncellenmesine yönelik talimatları doğrultusunda bankalara 15 Şubat’a kadar süre verdi. Kurum, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limit hesabına dahil edilmemesini isterken, diğer tüm kredi kartı limitlerinin yeni kriterlere göre yeniden belirlenmesini zorunlu kıldı.

BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda, müşterilerle iletişime geçilmesi, olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve doğrulanmasına yönelik süreçlerin oluşturulması talep edildi. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının uygulamadan olumsuz etkilenmemesi için gerekli teknik altyapının kurulması istendi. Kurum, teknik ve operasyonel düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanmasını şart koştu.

Toplam limit esası getirildi

Ocak ayı sonunda alınan karar uyarınca limit azaltımı yapılırken bir kişiye ait tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen harcamalar da yeni limit hesaplamasında göz önünde bulundurulacak.

16 Şubat itibarıyla devreye alınması planlanan ilk aşamada, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altında olan müşteriler için herhangi bir indirim uygulanmayacak. Ancak bu tutar, farklı bankalardaki tüm kartların toplam limiti üzerinden değerlendirilecek. Birden fazla bankada toplam 400 bin liranın üzerinde limite sahip olanlar bu istisnadan yararlanamayacak.

400 bin lira sınırı nasıl uygulanacak?

Toplam limiti 400 bin liranın altında kalan kart sahiplerinin limitlerinde değişiklik yapılmayacak. Buna karşılık bu eşiğin üzerinde limite sahip olanlar için indirim gündeme gelebilecek.

Düzenlemeye göre limit indirimi sonrası toplam limiti 400 bin lira veya altına düşen müşteriler, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar yapacakları artış taleplerinde gelir belgesi ibraz etmeden başvuruda bulunabilecek. Ancak bankalar değerlendirme sürecinde müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini dikkate almaya devam edecek. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde ise resmi gelir belgesi sunulması gerekecek.

Kullanılmayan limitte kesinti

400 bin liranın üzerindeki toplam limitlerde indirim uygulanacak. Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin liranın yüzde 50’si düşülecek ve yeni limit 500 bin lira olarak belirlenecek. Benzer şekilde, 450 bin lira limitli bir kartta kullanılmayan kısmın belirli oranı azaltılarak güncel limit yeniden hesaplanacak.

750 bin lira üzerine ek kriter

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kart sahipleri için ise daha farklı bir hesaplama yöntemi uygulanacak. Hesap kesim tarihleri esas alınarak, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i oranında indirim yapılacak.

2026’dan itibaren yeni başvuru kuralları

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net limit sınırları devreye girecek. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda ise bu sınır en fazla dört katına kadar çıkabilecek.

Bankalar limit belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borçluluk durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini talep etti.