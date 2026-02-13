Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Toplam 916 öğrenci kapasiteli iki yeni yurdun açılışını gerçekleştiren Erdoğan, yükseköğretimde yapılan yatırımlara, üniversitelerdeki dönüşüm sürecine ve Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Törene gelişinde öğrenciler tarafından karanfillerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Boğaziçi öğrencileri, daha önce protestolarla gündeme gelen alanda birlikte yürüdü.

“Gençlerimizin gözlerindeki ışık bize güç veriyor”

Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelmeye hassasiyet gösterdiğini belirtti.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum.

Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik kız öğrenci yurdunun resmi açılışını yaptıklarını belirterek, 916 öğrencinin barınacağı iki yurdun kısa sürede tamamlanmasının önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

“İlim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır”

Konuşmasında üniversitelerin rolüne ve bilimin önemine dikkat çeken Erdoğan, ilmin medeniyet inşasındaki yerine vurgu yaptı.

“Bizim için ilim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Üniversite, bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci bilgiye talip olduğu için talebedir.

Bilim insanlarımız cebirden tıbba, mimariden şiire kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya önemli katkılar yaptı.

İnsanlığı aydınlatan ışık uzun yıllar Doğudan yükseldi. Geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.”

“Üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor”

Üniversitelerde değişim ve yenilenme vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimlere yönelik eleştirilerde bulundu.

“Dünya hızla değişirken, Türkiye'de toplum buna ayak uydururken küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye varken, üniversitelerimiz de kendilerini yenilemelidir.

Değişimden korkmamalıyız. Bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda gerileme kaçınılmaz hala gelir. Duran yosun bağlar. Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz. Elbette bu süreçte önümüzü kesenler oluyor.

Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.

Türkiye'nin normalleşmesi, sanatın çeşitlenmesi bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversitelerin ideolojilerin harp meydanı olarak gören sözde özgürlükçü özde baskıcı olan bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. Menzile varana kadar ilerlemeye devam edeceğiz.”

Eğitim bütçesi 7,5 milyar liradan 3 trilyon liraya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretime yapılan yatırımlara ilişkin güncel verileri de paylaştı. 23 yıl önce eğitime ayrılan bütçenin 7,5 milyar lira olduğunu belirten Erdoğan, 2026 yılında bu rakamın yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı bulduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca, üniversite sayısının 76’dan 208’e çıkarıldığını; 2002’de 190 olan yurt sayısının bugün 880’e ulaştığını ve yatak kapasitesinin 182 binden 1 milyona yükseltildiğini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 5 milyar liralık yeni yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik iki önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nin çok yakın zamanda yeniden inşa edileceğini belirten Erdoğan, 2 milyar lira yatırım değerine sahip kütüphanenin hayırlı olmasını temenni etti.

Önümüzdeki yıl ise 3 milyar liralık yatırımla üniversiteye tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandırılacağını duyurdu.

“Gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz. Bu eserlerde emeği geçenleri tebrik ediyorum.”