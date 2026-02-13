Son Mühür - 2026 yılına ait verilere göre 81 ilde ortalama 3+1 konut fiyatları açıklandı. Veriler, konut piyasasında büyükşehirler ile turizm bölgelerinin öne çıktığını gösterirken, bazı şehirlerde fiyatların 2 milyon lira bandında kaldığı görüldü.

Muğla zirvede yer aldı

Açıklanan listede en yüksek ortalama 3+1 konut fiyatı 8 milyon 200 bin TL ile Muğla’da kaydedildi. Muğla’nın ardından 7 milyon 700 bin TL ile İstanbul, 6 milyon 400 bin TL ile Çanakkale, 6 milyon 300 bin TL ile Antalya ve 6 milyon 100 bin TL ile İzmir sıralandı.

Büyükşehirler dudak uçuklattı

Verilere göre Ankara’da ortalama 3+1 daire fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak hesaplanırken, Bursa’da 5 milyon 100 bin TL, Kocaeli’de 4 milyon 900 bin TL, Tekirdağ’da 4 milyon 400 bin TL ve Balıkesir’de 5 milyon 500 bin TL seviyesinde kaydedildi.

Listenin en altındaki şehir

Listenin en düşük ortalama konut fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile Kilis’te kaydedildi. Kilis’i 2 milyon 600 bin TL ile Hakkari, 2 milyon 650 bin TL ile Malatya ve Osmaniye, 2 milyon 700 bin TL ile ise Kars ve Şırnak takip etti. Açıklanan rakamların il geneli ortalamalarını yansıttığına dikkat çekilirken, İstanbul’da Beşiktaş ile Esenyurt örneğinde olduğu gibi şehirlerin kendi içinde de belirgin fiyat farklarının bulunduğu vurgulandı. Şehirlere göre ortalama 3+1 ev fiyatları Muğla – 8.200.000 TL İstanbul – 7.700.000 TL Çanakkale – 6.400.000 TL Antalya – 6.300.000 TL İzmir – 6.100.000 TL Aydın – 5.900.000 TL Balıkesir – 5.500.000 TL Yalova – 5.300.000 TL Bartın – 5.200.000 TL Bursa – 5.100.000 TL Kocaeli – 4.900.000 TL Edirne – 4.850.000 TL Adana – 4.800.000 TL Sinop – 4.800.000 TL Mersin – 4.700.000 TL Ankara – 4.600.000 TL Gaziantep – 4.600.000 TL Eskişehir – 4.500.000 TL Rize – 4.500.000 TL Samsun – 4.400.000 TL Tekirdağ – 4.400.000 TL Diyarbakır – 4.300.000 TL Konya – 4.300.000 TL Trabzon – 4.300.000 TL Denizli – 4.200.000 TL Kırklareli – 4.200.000 TL Ordu – 4.200.000 TL Manisa – 4.100.000 TL Sakarya – 4.100.000 TL Bolu – 3.900.000 TL Hatay – 3.900.000 TL Artvin – 3.800.000 TL Düzce – 3.800.000 TL Giresun – 3.700.000 TL Isparta – 3.600.000 TL Zonguldak – 3.600.000 TL Sivas – 3.500.000 TL Batman – 3.500.000 TL Afyonkarahisar – 3.400.000 TL Kahramanmaraş – 3.400.000 TL Tunceli – 3.400.000 TL Amasya – 3.300.000 TL Erzurum – 3.300.000 TL Kastamonu – 3.300.000 TL Nevşehir – 3.300.000 TL Adıyaman – 3.200.000 TL Burdur – 3.200.000 TL Tokat – 3.200.000 TL Aksaray – 3.200.000 TL Karabük – 3.200.000 TL Bingöl – 3.100.000 TL Çorum – 3.100.000 TL Erzincan – 3.100.000 TL Kütahya – 3.100.000 TL Uşak – 3.100.000 TL Karaman – 3.100.000 TL Bilecik – 3.000.000 TL Elazığ – 3.000.000 TL Niğde – 3.000.000 TL Muş – 2.950.000 TL Çankırı – 2.900.000 TL Gümüşhane – 2.900.000 TL Kırşehir – 2.900.000 TL Siirt – 2.900.000 TL Şanlıurfa – 2.900.000 TL Yozgat – 2.900.000 TL Iğdır – 2.900.000 TL Bitlis – 2.850.000 TL Ağrı – 2.800.000 TL Kayseri – 2.800.000 TL Mardin – 2.800.000 TL Kırıkkale – 2.800.000 TL Bayburt – 2.750.000 TL Ardahan – 2.750.000 TL Kars – 2.700.000 TL Şırnak – 2.700.000 TL Malatya – 2.650.000 TL Osmaniye – 2.650.000 TL Hakkari – 2.600.000 TL Kilis – 2.200.000 TL