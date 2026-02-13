Son Mühür - 2026 yılına ait verilere göre 81 ilde ortalama 3+1 konut fiyatları açıklandı. Veriler, konut piyasasında büyükşehirler ile turizm bölgelerinin öne çıktığını gösterirken, bazı şehirlerde fiyatların 2 milyon lira bandında kaldığı görüldü.
Muğla zirvede yer aldı
Açıklanan listede en yüksek ortalama 3+1 konut fiyatı 8 milyon 200 bin TL ile Muğla’da kaydedildi. Muğla’nın ardından 7 milyon 700 bin TL ile İstanbul, 6 milyon 400 bin TL ile Çanakkale, 6 milyon 300 bin TL ile Antalya ve 6 milyon 100 bin TL ile İzmir sıralandı.
Büyükşehirler dudak uçuklattı
Verilere göre Ankara’da ortalama 3+1 daire fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak hesaplanırken, Bursa’da 5 milyon 100 bin TL, Kocaeli’de 4 milyon 900 bin TL, Tekirdağ’da 4 milyon 400 bin TL ve Balıkesir’de 5 milyon 500 bin TL seviyesinde kaydedildi.
Listenin en altındaki şehir
Listenin en düşük ortalama konut fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile Kilis’te kaydedildi. Kilis’i 2 milyon 600 bin TL ile Hakkari, 2 milyon 650 bin TL ile Malatya ve Osmaniye, 2 milyon 700 bin TL ile ise Kars ve Şırnak takip etti. Açıklanan rakamların il geneli ortalamalarını yansıttığına dikkat çekilirken, İstanbul’da Beşiktaş ile Esenyurt örneğinde olduğu gibi şehirlerin kendi içinde de belirgin fiyat farklarının bulunduğu vurgulandı.
Şehirlere göre ortalama 3+1 ev fiyatları
Muğla – 8.200.000 TL
İstanbul – 7.700.000 TL
Çanakkale – 6.400.000 TL
Antalya – 6.300.000 TL
İzmir – 6.100.000 TL
Aydın – 5.900.000 TL
Balıkesir – 5.500.000 TL
Yalova – 5.300.000 TL
Bartın – 5.200.000 TL
Bursa – 5.100.000 TL
Kocaeli – 4.900.000 TL
Edirne – 4.850.000 TL
Adana – 4.800.000 TL
Sinop – 4.800.000 TL
Mersin – 4.700.000 TL
Ankara – 4.600.000 TL
Gaziantep – 4.600.000 TL
Eskişehir – 4.500.000 TL
Rize – 4.500.000 TL
Samsun – 4.400.000 TL
Tekirdağ – 4.400.000 TL
Diyarbakır – 4.300.000 TL
Konya – 4.300.000 TL
Trabzon – 4.300.000 TL
Denizli – 4.200.000 TL
Kırklareli – 4.200.000 TL
Ordu – 4.200.000 TL
Manisa – 4.100.000 TL
Sakarya – 4.100.000 TL
Bolu – 3.900.000 TL
Hatay – 3.900.000 TL
Artvin – 3.800.000 TL
Düzce – 3.800.000 TL
Giresun – 3.700.000 TL
Isparta – 3.600.000 TL
Zonguldak – 3.600.000 TL
Sivas – 3.500.000 TL
Batman – 3.500.000 TL
Afyonkarahisar – 3.400.000 TL
Kahramanmaraş – 3.400.000 TL
Tunceli – 3.400.000 TL
Amasya – 3.300.000 TL
Erzurum – 3.300.000 TL
Kastamonu – 3.300.000 TL
Nevşehir – 3.300.000 TL
Adıyaman – 3.200.000 TL
Burdur – 3.200.000 TL
Tokat – 3.200.000 TL
Aksaray – 3.200.000 TL
Karabük – 3.200.000 TL
Bingöl – 3.100.000 TL
Çorum – 3.100.000 TL
Erzincan – 3.100.000 TL
Kütahya – 3.100.000 TL
Uşak – 3.100.000 TL
Karaman – 3.100.000 TL
Bilecik – 3.000.000 TL
Elazığ – 3.000.000 TL
Niğde – 3.000.000 TL
Muş – 2.950.000 TL
Çankırı – 2.900.000 TL
Gümüşhane – 2.900.000 TL
Kırşehir – 2.900.000 TL
Siirt – 2.900.000 TL
Şanlıurfa – 2.900.000 TL
Yozgat – 2.900.000 TL
Iğdır – 2.900.000 TL
Bitlis – 2.850.000 TL
Ağrı – 2.800.000 TL
Kayseri – 2.800.000 TL
Mardin – 2.800.000 TL
Kırıkkale – 2.800.000 TL
Bayburt – 2.750.000 TL
Ardahan – 2.750.000 TL
Kars – 2.700.000 TL
Şırnak – 2.700.000 TL
Malatya – 2.650.000 TL
Osmaniye – 2.650.000 TL
Hakkari – 2.600.000 TL
Kilis – 2.200.000 TL