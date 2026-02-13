Son Mühür - 2026 yılına ait verilere göre 81 ilde ortalama 3+1 konut fiyatları açıklandı. Veriler, konut piyasasında büyükşehirler ile turizm bölgelerinin öne çıktığını gösterirken, bazı şehirlerde fiyatların 2 milyon lira bandında kaldığı görüldü.

Muğla zirvede yer aldı

Açıklanan listede en yüksek ortalama 3+1 konut fiyatı 8 milyon 200 bin TL ile Muğla’da kaydedildi. Muğla’nın ardından 7 milyon 700 bin TL ile İstanbul, 6 milyon 400 bin TL ile Çanakkale, 6 milyon 300 bin TL ile Antalya ve 6 milyon 100 bin TL ile İzmir sıralandı.

Büyükşehirler dudak uçuklattı

Verilere göre Ankara’da ortalama 3+1 daire fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak hesaplanırken, Bursa’da 5 milyon 100 bin TL, Kocaeli’de 4 milyon 900 bin TL, Tekirdağ’da 4 milyon 400 bin TL ve Balıkesir’de 5 milyon 500 bin TL seviyesinde kaydedildi.

Listenin en altındaki şehir

Listenin en düşük ortalama konut fiyatı 2 milyon 200 bin TL ile Kilis’te kaydedildi. Kilis’i 2 milyon 600 bin TL ile Hakkari, 2 milyon 650 bin TL ile Malatya ve Osmaniye, 2 milyon 700 bin TL ile ise Kars ve Şırnak takip etti. Açıklanan rakamların il geneli ortalamalarını yansıttığına dikkat çekilirken, İstanbul’da Beşiktaş ile Esenyurt örneğinde olduğu gibi şehirlerin kendi içinde de belirgin fiyat farklarının bulunduğu vurgulandı.

Şehirlere göre ortalama 3+1 ev fiyatları

Muğla – 8.200.000 TL

İstanbul – 7.700.000 TL

Çanakkale – 6.400.000 TL

Antalya – 6.300.000 TL

İzmir – 6.100.000 TL

Aydın – 5.900.000 TL

Balıkesir – 5.500.000 TL

Yalova – 5.300.000 TL

Bartın – 5.200.000 TL

Bursa – 5.100.000 TL

Kocaeli – 4.900.000 TL

Edirne – 4.850.000 TL

Adana – 4.800.000 TL

Sinop – 4.800.000 TL

Mersin – 4.700.000 TL

Ankara – 4.600.000 TL

Gaziantep – 4.600.000 TL

Eskişehir – 4.500.000 TL

Rize – 4.500.000 TL

Samsun – 4.400.000 TL

Tekirdağ – 4.400.000 TL

Diyarbakır – 4.300.000 TL

Konya – 4.300.000 TL

Trabzon – 4.300.000 TL

Denizli – 4.200.000 TL

Kırklareli – 4.200.000 TL

Ordu – 4.200.000 TL

Manisa – 4.100.000 TL

Sakarya – 4.100.000 TL

Bolu – 3.900.000 TL

Hatay – 3.900.000 TL

Artvin – 3.800.000 TL

Düzce – 3.800.000 TL

Giresun – 3.700.000 TL

Isparta – 3.600.000 TL

Zonguldak – 3.600.000 TL

Sivas – 3.500.000 TL

Batman – 3.500.000 TL

Afyonkarahisar – 3.400.000 TL

Kahramanmaraş – 3.400.000 TL

Tunceli – 3.400.000 TL

Amasya – 3.300.000 TL

Erzurum – 3.300.000 TL

Kastamonu – 3.300.000 TL

Nevşehir – 3.300.000 TL

Adıyaman – 3.200.000 TL

Burdur – 3.200.000 TL

Tokat – 3.200.000 TL

Aksaray – 3.200.000 TL

Karabük – 3.200.000 TL

Bingöl – 3.100.000 TL

Çorum – 3.100.000 TL

Erzincan – 3.100.000 TL

Kütahya – 3.100.000 TL

Uşak – 3.100.000 TL

Karaman – 3.100.000 TL

Bilecik – 3.000.000 TL

Elazığ – 3.000.000 TL

Niğde – 3.000.000 TL

Muş – 2.950.000 TL

Çankırı – 2.900.000 TL

Gümüşhane – 2.900.000 TL

Kırşehir – 2.900.000 TL

Siirt – 2.900.000 TL

Şanlıurfa – 2.900.000 TL

Yozgat – 2.900.000 TL

Iğdır – 2.900.000 TL

Bitlis – 2.850.000 TL

Ağrı – 2.800.000 TL

Kayseri – 2.800.000 TL

Mardin – 2.800.000 TL

Kırıkkale – 2.800.000 TL

Bayburt – 2.750.000 TL

Ardahan – 2.750.000 TL

Kars – 2.700.000 TL

Şırnak – 2.700.000 TL

Malatya – 2.650.000 TL

Osmaniye – 2.650.000 TL

Hakkari – 2.600.000 TL

Kilis – 2.200.000 TL

