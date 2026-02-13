Son Mühür- Süper Lig'de şampiyonluk için nefes kesen bir yarışıniçinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti sosyal medya platformlarında da hız kesmeden sürüyor.

Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya, tarafı olduğu rekabette Galatasaray kulübünü hedef alan ve eleştiri sınırlarını zorlayan paylaşımları nedeniyle sarı kırmızılı camianın hukukçularının radarına takıldı.

1905 Hukukçular Platformu, yayınladığı bir açıklamayla Deniz Akkaya hakkında savcılığın verdiği karar paylaşıldı.

Suç duyurusunda bulunduk...



''Sosyal medya X (eski adıyla Twitter) üzerinden 16/12/2025 ve 18/12/2025 tarihlerinde Deniz AKKAYA Galatasaray'ımıza karşı sarf ettiği sözler nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü üyeleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.'' denilen açıklamada,

''Gelinen noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından seyirden men güvenliği soruşturması kapsamında şahsın eylemlerinin suç oluşturduğu değerlendirilerek şahsın hakkında seyirden men güvenlik tedbiri uygulanmıştır. Şahsın eylemlerinin suç oluşturduğu değerlendirilerek Savcılık makamı tarafından şahsa ön ödeme önerisinde bulunulmuştur.



Şahıs tarafından ön ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Galatasaray'ımıza, yöneticilerimize, amatör veya profesyonel branştaki Galatasaray veya Galatasaraylılara yönelik tüm hukuka aykırı saldırılarda gerekli hukuki işlemlerin 1905 Hukukçular Platformu tarafından başlatılacağını, özveri ile takip ve gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' bilgisi paylaşıldı.