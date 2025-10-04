Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir hastanede görev yapan doktor M.T.’nin hastalardan para karşılığı sağlık raporu hazırladığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, doktorun bazı hastaları muayene etmeden rapor düzenlediğini ve para alışverişinde bulunduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda doktor M.T. ile olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete ile reçetelenip satışı yapılan ancak teslim edilmeyen ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde doktor M.T.’nin hastalardan para aldığı ve aralarında geçen diyalogların kaydedildiği görüldü.

Görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.