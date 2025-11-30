Son Mühür- Türkiye’de Papa XIV. Leo ile Fener Rum Patriği Bartholomeos’un İznik ve İstanbul’daki temasları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Papa’nın X hesabından yaptığı paylaşımda İlk Ekümenik İznik Konsili’ne atıf yaparak “Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması” çağrısı yapması, ekümeniklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Papa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk Ekümenik İznik Konsili’ni hatırlayarak ve İsa'nın tüm havarilerinin bir olması için ettiği duadan ilham alarak, tüm Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanmasını arayışımızda cesaret buluyoruz; bu görevi Tanrı'nın yardımıyla üstleniyoruz.”

Türkiye neden “ekümenik” sıfatını tanımıyor?

Türkiye, Lozan Antlaşması gereği Fener Rum Patrikhanesi’ni yalnızca İstanbul’daki Rum Ortodoks cemaatiyle sınırlı bir dini kurum olarak tanıyor. Patrikhane’nin uluslararası otorite iddiası ya da “ekümenik” sıfatı Lozan’a aykırı olduğu için Ankara tarafından kabul edilmiyor. Bu nedenle Papa’nın mesajındaki “ekümenik birlik” vurgusu, hem siyasi hem hukuki düzeyde tepki topladı.

Ortak bildirge imzalandı

Apostolik ziyaretin üçüncü gününde Papa XIV. Leo ve Ekümenik Patrik Bartholomeos, İstanbul Fener’deki Aziz Yorgi Patrikhane Kilisesinde doksoloji duası etti. Ardından iki isim, ortak bir bildirge imzaladı.

“Ulusal egemenlik açısından vahim”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Papa ve Bartholomeos’un temaslarının “ekümeniklik iddiasını meşrulaştırma girişimi” olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Bekin, Meryem Ana Kilisesi, İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Tarihi Bazilika, Koimesis Kilisesi ve Vaftizhane Kilisesi’nde yapılan incelemeler ile Papa’nın İznik ziyaretine ilişkin şöyle konuştu:

“Ulusal egemenlik açısından vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.”

“Lozan çerçevesinde mümkün değil”

Bekin, ekümeniklik iddialarının hukuken geçersiz olduğunu vurguladı:

“Fener Patrikhanesi’nin ekümeniklik faaliyetleri hiçbir şekilde meşrulaştırılmamalıdır. Lozan’ın açık hükümleri ortadadır. Bartholomeos’un Türk devletine ve milletine yönelik girişimleri engellenmelidir.”

Bekin’e göre Papa ve Bartholomeos’un programı aynı zamanda “jeopolitik bir mesaj” taşıyor.

“Bu tarih tesadüf olamaz”

Bekin, Papa II. Urbanus’un 1095’te Clermont Konsili’nde yaptığı Haçlı Seferi çağrısını hatırlatarak Papa XIV. Leo’nun aynı tarihlerde Türkiye’de bulunmasını şöyle değerlendirdi: “Bu ziyaretin tarihi arka planı vardır, tesadüf değildir.”

Atatürk dönemine gönderme

Bekin, Mustafa Kemal Atatürk’ün İznik’in “ikinci Kudüs” olarak görülmesine yönelik talepleri ulusal egemenlik hassasiyeti nedeniyle reddettiğini hatırlatarak, aynı duruşun bugün de sürdürülmesi gerektiğini söyledi.