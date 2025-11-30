Gaziantep’te seyir halindeyken yanmaya başlayan araca ilk müdahaleyi cezaevi kurum personeli yaptı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kırsal Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, içerisinde 5 kişilik bir ailenin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, o sırada kuruma gitmek için yoldan geçen L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli bir an bile düşünmeden müdahale etti. Cezaevi çalışanı, alevler daha da büyümeden araçtakileri dışarı çıkardıktan sonra yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken alevlerin kısa sürede sardığı araç ise kullanılamaz hale geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise duyarlılık göstererek, 5 kişiyi kurtaran personeli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etti.

Muhabir: Erkan Doğan